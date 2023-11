Woning gesloten na vondst cocaïne, heroïne en ruim 14.000 euro cash

Een woning aan het Huigenbos in Zuidoost is vandaag door burgemeester Halsema voor drie maanden gesloten, vanwege het overtreden van de Opiumwet. In de woning werd 1,4 kilo cocaïne, 97 gram heroïne en ruim 14.000 euro cashgeld gevonden. Het gaat om een bewoond adres, waar één persoon staat ingeschreven.

De politie deed onderzoek in de woning het Huigenbos in Zuidoost na een aanhouding op 13 september. In die woning troffen agenten verdovende middelen aan, waaronder cocaïne en heroïne. Maar ook cashgeld, een weegschaal, plastic zakjes en 'mogelijke administratie'. De verdovende middelen waren verstopt in een tas achter de wc, valt in de brief te lezen waarin de sluiting wordt bekendgemaakt.

'Dealerindicaties'

De gemeente houdt rekening met mogelijke 'ripdeals', dat zijn drugsdeals waarbij dealers er met het geld van hun klanten vandoor gaan zonder de drugs te leveren. "Gezien de ernst van de feiten en omstandigheden zoals die in de woning zijn aangetroffen, levert het in gebruik blijven van deze woning een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid", schrijft de gemeente. "Ik concludeer dat hier sprake is van een woning waar stelselmatig en op grote schaal de Opiumwet wordt overtreden", aldus Halsema.

Ook werd er vandaag door de burgemeester een woning aan de Wibautstraat - voor een duur van drie maanden - gesloten vanwege een overtreding van de Opiumwet. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er in deze woning een handelshoeveelheid aan verschillende soorten drugs zijn aangetroffen. Ook waren er aanwijzingen dat deze werden gebruikt voor verkoop.