Eigenaar klimhal: "Ongeval erg ongelukkige samenloop van omstandigheden"

De eigenaar van Klimmuur Centraal staat voor een raadsel over hoe het dodelijk ongeval gisteren bij zijn klimmuur heeft kunnen gebeuren. Een 11-jarige kwam dodelijk ten val tijdens een kinderfeestje. "Het allerbelangrijkst is nu nazorg aan de ouders."

Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is bij het dodelijk ongeval gisteravond in Klimmuur Centraal, vertelt eigenaar van het bedrijf Peter Kok aan AT5. Volgens Kok is het ongeluk gebeurd bij een groepje kinderen samen met een aantal ouders. "Bij ons kunnen ouders kinderen zekeren, wij vinden de band tussen ouder en kind tijdens het klimmen belangrijk."

Volgens Kok is daar ook te allen tijde een instructeur bij en krijgen ouders het protocol van tevoren uitgelegd. Het is volgens hem dan ook uitgesloten dat de jongen ongezekerd naar boven is geklommen.

"Klimmen is een sport met veel sociale controle. Wanneer een klimmer iemand ziet die de protocollen niet goed opvolgt, dan wordt diegene aangesproken."