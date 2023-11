Tram 24 raakt uit rails op Ferdinand Bolstraat, trams rijden om

Op de kruising van de Ceintuurbaan en de Ferdinand Bolstraat is een tram van lijn 24 uit de rails geraakt. Daardoor ondervinden andere trams in de stad vertragingen, waaronder tram 4 en 24. "Hoe de tram uit de rails is geraakt, is nog onduidelijk. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen", laat een woordvoerder van het GVB weten.