16 medailles voor leerlingen taekwondoschool in Zuidoost tijdens EK

Taekwondoschool Kkamagwi in Zuidoost boekte grote successen op het Europees Kampioenschap in Madrid. Vandaag vond de huldiging plaats en gaven de winnaars een taekwondo-demonstratie. Tien leden van de school waren geselecteerd voor het Nederlands team en sleepten maar liefst acht gouden, vier zilveren en vier bronzen medailles binnen op individuele onderdelen en teamprestatie.

Deze ochtend werden de medaillewinnaars van de taekwondoschool in Zuidoost in het zonnetje gezet. De leerlingen vertelden over hun ervaringen tijdens het EK op 27, 28 en 29 oktober en lieten hun taekwondeo oefeningen uitvoerig zien.

En hoe de winnaars op hun avontuur terugkijken? "Ik vond het eerst spannend en was nerveus, maar toen zag ik hoe die andere landen gingen vechten en sparren en zo. En toen dacht ik: oké ik heb dit. En hier heb je de resultaten", zegt Tenzing Youdon terwijl ze naar haar medailles wijst. En ook: "Supertrots. Het was spannend, maar ook leuk", vertelt Jah-Kenzo Hasselnook.

Keihard getraind

Trainer Milton Hasselnook 'had gehoopt', dat zijn leerlingen zo goed zouden presteren. "We hebben er keihard naartoe getraind, dus ik had ergens een beetje het lichte vermoeden. Dat als ze zouden presteren zoals tijdens de trainingen op het EK, dat ze ook een aantal rondes zouden doorkomen en ook in de prijzen zouden kunnen vallen."

En hoe nu verder? "Mijn droom met deze leerlingen is om nog meer EK's en WK's te pakken en hopelijk als het gaat lukken de Olympische Spelen te bereiken", vertelt Hasselnook. En ook leerling Jah-Kenzo streeft die droom na: "Dat we naar hogere wedstrijden kunnen, zoals naar de Olympische Spelen."