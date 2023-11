AFC loot amateurs Volendam in tweede ronde KNVB-beker, Ajax naar Hercules

In het geval van AFC, dat afgelopen woensdag stuntte tegen eredivisionist PEC Zwolle, gaat het om een uitwedstrijd tegen amateurclub RKAV Volendam. De buurman van de profclub FC Volendam speelt dit seizoen in de Derde Divisie. AFC speelt een niveau hoger, in de Tweede Divisie. De ploeg uit Zuid staat op dit moment 11e in die competitie.

Uitwedstrijd

Ajax speelt tegen Utrechtse Hercules. Die ploeg komt net als Volendam uit in de Derde Divisie en staat daar op dit moment derde. Ajax speelt die wedstrijd in Utrecht: wanneer amateurclubs een profclub loten, spelen ze automatisch thuis.

Voor Ajax is het de eerste bekerwedstrijd van het seizoen. Vanwege Europees voetbal mocht de ploeg de eerste ronde overslaan.

De wedstrijden worden op 19, 20 of 21 december gespeeld.