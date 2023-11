Verdachten bekladding musea vrijgelaten, actie opgeëist door protestbeweging

Ook is het onduidelijk waarmee de musea beklad zijn. Volgens een medewerker van het Rijksmuseum zou het gaan om verf, maar de politie houdt het bij een rood-oranje vloeistof. Of het verf is of toch iets anders, wordt op dit moment onderzocht.

Ook is het nog onduidelijk wie er achter de bekladding zit. Op Instagram wordt de actie opgeëist door een pro-Palestina beweging, maar de politie kan niet zeggen of zij er daadwerkelijk achter zitten. Om meer te weten te komen over het voorval is de politie nog op zoek naar getuigen. De drie musea wilden of konden vandaag niet reageren op het incident.

Protestactie

De advocaat van de twee verdachten laat rond 17.00 uur aan AT5 weten dat de twee eerder vanmiddag zijn vrijgelaten. "Het onderzoek loopt nog, maar de verdachten zijn hier niet meer bij nodig", aldus de advocaat. De advocaat bevestigt dat de twee rode verf hebben gebruikt en dat het om een protestactie gaat. "Het zijn kunstenaars die zich zorgen maken over de situatie in Gaza. De rode verf symboliseert het bloed van de vermoorde kinderen daar", zegt de advocaat.