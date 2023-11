Stank en natte voeten: bewoners Jephtastraat helemaal klaar met ondergelopen bergingen

Als het een paar dagen flink regent lopen de bergingen van bewoners aan de Jephtastraat in West helemaal vol. Het probleem speelt al twee jaar en volgens de bewoners komt het door scheuren in het pand. Ze hopen dat verhuurder Stadgenoot het snel oplost, want het weerbericht voor de komende tijd voorspelt niet veel goeds: "Het blijft tot 20 november regenen."

"Dit weer is mijn nachtmerrie. Zodra het steviger regent zit ik al met m'n handen in het haar. Dan weet ik dat ik de berging niet kan bereiken", vertelt Aziz Kasmi, een bewoner van het pand. "Alleen met waterdichte schoenen aan, anders lukt het niet", vertelt een andere bewoner, Gerard Sieverts. Volgens de bewoners is het ongezond, stinkt het en komt er ongedierte op af. Bovendien worden hun spullen nat. "Ik heb alles 20 centimeter omhoog gezet, maar dat is toch ook niet de oplossing", zegt Sieverts.

Grondwater

Al twee jaar hebben bewoners aan de Jephtastraat last van het probleem. Het wordt veroorzaakt door grondwater dat bovenkomt als het grondwaterpeil stijgt, blijkt uit een onderzoek dat verhuurder Stadgenoot in februari liet uitvoeren.

De woningcorporatie laat weten het erg vervelend te vinden dat de bewoners van de Jephtastraat wateroverlast hebben. "In februari hebben we een constructief/bouwkundig onderzoek uitgevoerd. Zodra het hevig regent, komt na verloop van tijd het grondwater omhoog in de bergingen. Dat is helaas een terugkerend probleem. We hebben met spoed een bedrijf ingeschakeld dat vandaag met een pomp het water weg gaat pompen", vertelt een woordvoerder.

'Niets gedaan'

Volgens de bewoners is het wegpompen van het water dweilen met de kraan open. Zij denken dat de wateroverlast onder andere veroorzaakt wordt door de scheuren in het pand. "Onderzoek heeft plaatsgevonden, we zijn nu tien maanden verder en er is niets niets aan gedaan", vertelt Kasmi.

Stadgenoot zegt een bedrijf te hebben ingeschakeld om het water te monitoren en in de tussentijd te werken aan een plan voor een definitieve oplossing van het probleem.