Klimmuur deels open na dodelijk ongeluk, toedracht nog onduidelijk

Klimmuur Centraal, de klimhal waar vrijdag een jongen van 11 na een val om het leven kwam, is sinds gisteren weer open voor vaste bezoekers. Mensen met minder ervaring kunnen voorlopig geen tijdslot in de hal boeken.

Dat laat de eigenaar vandaag weten aan AT5. De klimhal was zaterdag, een dag na het fatale ongeluk, de hele dag dicht. Daarna besloot de klimhal om weer langzaam op te starten.

Het ongeluk gebeurde tijdens een kinderfeestje. De jongen viel vanaf een hoogte van 10 meter naar beneden. Hij werd daarna ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed.

Toedracht

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog altijd onderzocht door de politie. Er waren meerdere mensen getuige van het ongeluk. Een aantal van hen wordt nog gehoord door de recherche.

Ook de eigenaar van de Klimmuur zegt nog niet te weten wat de oorzaak van het ongeluk is geweest. Bij de klimhal kunnen de kinderen gezekerd worden aan een ouder of begeleider. Volgens de eigenaar is daar altijd een instructeur bij en is het uitgesloten dat de jongen niet gezekerd was toen hij naar boven klom.