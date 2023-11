Amsterdamse Robin Hood gaf gestolen miljoenen guldens aan armen, maar leefde er zelf ook op los

Tien jaar lang hing boekhouder Kees van Harreveld de weldoener uit met gestolen geld. Hij drukte in de jaren vijftig, twee miljoen gulden achterover uit de kas van de bank waar hij werkte. Als een Amsterdamse Robin Hood gaf hij het aan wie het maar nodig had, maar leefde zelf ook als God in Frankrijk. Tot hij tegen de lamp liep.

Kees van Harreveld werkte vanaf 1941 als boekhouder bij de bank Berger & Co aan de Herengracht. 'Het Goede Heertje' werd hij genoemd, omdat hij het gestolen geld uitgaf als water, veelal aan anderen. Edwin Schoon en Arjan Dijksma schreven een boek over hem. Schoon: "Hij was goed gekleed, mensen namen hun hoed voor hem af. Hij was de vrolijkheid zelve." Dijksma: "Taxichauffeurs vochten om hem in hun auto te krijgen, want een ritje kostte maar één euro zestig, maar hij gaf een tientje."

Wat niemand wist, was dat de man die zich voordeed als Robin Hood, een greep uit de kas van zijn werkgever had gedaan om een boete van 750 euro te kunnen betalen. Die boete kreeg hij na de oorlog, omdat hij lid was geweest van de NSB. Hij ontdekte dat het stelen hem zo makkelijk afging, dat hij er niet meer mee kon stoppen. Arjan Dijksma: "Hij was kassier en controleur tegelijk, daardoor kon hij zo makkelijk aan het geld komen. Er kwamen af en toe wel controleurs, maar in hun pauze veranderde hij dan de getallen. Op een gegeven moment was hij de hele nacht cijfertjes op zijn typemachine aan het veranderen."

Verwend tot op het bot

Tien jaar lang leefde Kees er met zijn vrouw Mies op los. Er waren maanden dat hij wel 10.000 gulden weggraaide bij zijn werkgever, de bank Berger & Co. Zijn nichtje Mieke Hendriks weet nog goed hoe haar oom uitpakte met het geld. "Hij was mijn rijke oom. Een joviale man. Ik werd uit Utrecht, waar ik woonde, met een luxe taxi opgehaald als ik kwam logeren in Amsterdam. Ik herinner me de grote hal in hun woning aan de Rooseveltlaan en het enorme bankstel. Ze hadden zelfs televisie. Dat had ik nog nooit gezien. Ik dacht dat er een mannetje in een kastje zat." Mieke Hendriks en haar zusje werden overladen met cadeaus. "Ik kreeg poppen die net zo groot waren als je zelf was, je werd tot op het bot verwend door ze. En doodgeknuffeld."

Niemand in de familie vroeg hoe ze aan het geld kwamen, vertelt Mieke Hendriks. "Hij werkte op een bank aan de Herengracht en dat vonden we al heel wat. En hij zat in effecten. Mijn moeder zei altijd dat ze de voetbalpoule hadden gewonnen."