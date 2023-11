Explosie voor deur van zorginstelling op Oostelijke Eilanden

Voor de deur van een zorginstelling aan de Oostenburgervoorstraat in het centrum is vannacht een explosief afgegaan. Het portiek van de instellingen is flink beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De gesprongen ramen zijn vanochtend bedekt met triplexplaten.

Het explosief ging rond 1.30 uur af. Volgens omwonenden ging het om een hele harde knal die zelfs een stuk verderop goed te horen was. De knal heeft onder andere de deur, meerdere ramen en het plafond van de portiek beschadigd. Ook de bel is gesneuveld, op de deur hangt vanochtend een A4'tje waarop staat dat er moet worden aangeklopt of dat er een telefoonnummer moet worden gebeld als iemand naar binnen wil.

Naast de politie was ook de brandweer opgeroepen, omdat er mogelijk brand was ontstaan door het explosief. Dit bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) kwam ook ter plaatse om onderzoek te doen. Een verdachte heeft de politie nog niet op het spoor, getuigen die meer weten over de zaak worden daarom gevraagd om zich te melden.

Voor de explosie is niemand aangehouden, maar de politie hoort van getuigen dat er kort na de knal een 'jongeman' in het donker gekleed met een muts op snel wegfietste in de richting van de Nieuwe Oostenburgerstraat.