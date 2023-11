Politie houdt Amsterdammer (62) aan in coldcase over romp in het IJ

De politie heeft vanochtend een 62-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Aleksandr Levin. De romp van de Russische zakenman werd in 2013 in het IJ gevonden.

De 62-jarige man is aangehouden op basis van forensisch bewijsmateriaal. Het dna van de Amsterdammer was een match met de sporen die werden gevonden op de romp en andere spullen die ook waren ingepakt in het pakket.

10 jaar cold case

Op 30 januari 2013 werd er in het IJ een gruwelijke ontdekking gedaan. In een blauw plastic pakket dat daar dreef, bleek namelijk de verminkte romp van een man te zitten. Het onderzoek liep uiteindelijk op niets en de zaak werd een zogenoemde coldcase. Vorig jaar maakte het coldcaseteam bekend dat de zaak opnieuw werd geopend Een paar maanden later werd Aleksandr Levin na ruim 9 jaar geïdentificeerd, toen werd hij nog vermeld als 'rijke Russische zakenman'. De politie laat weten in contact te zijn geraakt met de familie van het slachtoffer en deelt daarom nu zijn naam.

Het lichaam werd in het water bij de NDSM-werf aangetroffen. Volgens de politie is de romp uit het water gehaald vlak bij de woning van de 62-jarige verdachte. De politie doet uitgebreid onderzoek rond zijn woning.

15.000 euro

Ondanks de aanhouding is het coldcaseteam nog altijd druk bezig met het onderzoek naar de dood van de Russische zakenman. De recherche is daarom nog altijd op zoek naar getuigen, tips of andere belangrijke informatie. Een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip, geldt nog altijd.