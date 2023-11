Ex-inbreker geeft tips tegen inbraak: "Niemand ziet mij dus ik ga gewoon mijn kraakje zetten"

De dagen worden korter en dat betekent dat het aantal inbraken in de stad toeneemt. Evert Jansen vertelt in Amsterdam Informeert hoe makkelijk het kan zijn om in te breken en hoe je een inbraak kunt voorkomen. En Evert kan het weten, want hij is zelf jarenlang inbreker geweest.

Even verderop ziet Jansen een ladder op een balkon staan. "Als ik een ladder nodig heb, staat die bij de buurman. Zet die ladder daarom in een schuurtje, maak het ze moeilijk."

In Amsterdam worden per dag ongeveer 6 inbraken gepleegd. Dat blijkt uit aangiften die bij de politie zijn gedaan. Tijdens een wandeling door de stad laat Jansen zien hoe eenvoudig een inbraak kan plaatsvinden. Hij wijst naar een woning waar een klein raampje openstaat. "Raampje staat open, daar kom ik makkelijk binnen".

Verder in de wijk komen we langs een benedenwoning waar we goed naar binnen kunnen kijken. "Zet geen waardevolle spullen in het zicht, want dan geef je inbrekers al een keuze om in te breken", waarschuwt Jansen.

Het is ook makkelijk om via voordeuren binnen te komen, vertelt hij verder. "Vaak wordt de voordeur niet op slot gedaan wanneer iemand naar de supermarkt gaat. Als je ook de kiepramen en andere ramen niet op slot doet, zijn ze in een paar seconden binnen."