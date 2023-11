Buurt leeft mee met bewoners instelling na explosie: "Superaardige mensen, verschrikkelijk"

Bewoners van de Oostenburgervoorstraat op de Oostelijke Eilanden schrokken vannacht wakker van de explosie bij een pand van HVO-Querido. In het pand worden mensen met een psychische of verslavingsproblemen opgevangen.

Er zijn 38 kamers, volgens buurtbewoners wonen de cliënten op de bovengelegen etages en zitten de begeleiders op de begane grond. Sommige cliënten waren eerder dakloos of hebben een strafbaar feit gepleegd. "Ik ken de locatie ook", vertelt een buurtbewoner. "Ik ben er laatst geweest op een buurtbarbecue. Echt superaardige mensen allemaal. Het is echt verschrikkelijk gewoon."

Volgens de politie is er vermoedelijk zwaar vuurwerk gebruikt. Getuigen zagen na de explosie een in het donker geklede jongeman snel wegfietsen in de richting van de Nieuwe Oostenburgerstraat. Mensen die meer informatie hebben, worden verzocht zich te melden.

"Ik praat weleens met de mensen, vooral zomers als ze uit het raam hangen", zegt een ander. "Soms komt er ook een beetje luide muziek uit. Maar het geeft ook wat reuring in de buurt. Deze buurt is gemengd en dat vind ik leuk. Zo'n plek als deze hoort daarbij."

Het motief voor de explosie is ook voor de buurtbewoners een raadsel. "Ik weet het niet, waarom ze uitgerekend een plek als dit uitkiezen. Misschien dat het een wraakactie geweest is. Of een bedreiging, of ik pak je wel terug of zoiets, in die orde van grootte."

De politie vraagt mensen die meer informatie over de dader hebben zich te melden.