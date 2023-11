Telefoons ook in de ban op basisscholen en speciaal onderwijs

Dat heeft minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) afgesproken met verschillende sectorverenigingen. Volgens het ministerie leiden de mobieltjes de leerlingen af en zorgen ze voor slechtere prestaties. "Veel kinderen hebben al op jonge leeftijd een mobieltje. We beschermen zo de leerlingen, waarbij het mogelijk blijft om een mobieltje te gebruiken als dat écht nodig is", aldus Paul.

De komende tijd moeten de scholen zelf met de leraren, leerlingen en de ouders gaan bespreken hoe het weren van de telefoons eruit gaat zien. Of dat bijvoorbeeld met een telefoonzak is, of dat telefoons buiten op de gang moeten blijven, kan zelf worden besloten. Vanaf volgend schooljaar gaat de afspraak officieel in en moeten de telefoons uit de klas verdwijnen.

Middelbare scholen

Op middelbare scholen gaat de mobieltjesregel al sinds aankomende 1 januari gelden. Het ministerie ziet echter dat op veel scholen de regel al wordt gehanteerd. Uit een rondgang van AT5 van afgelopen februari bleek dat het toen in ieder geval om het Vossius Gymnasium, het Fons Vitae Lyceum, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, het Gerrit van der Veen College, het Berlage Lyceum, het Amsterdams Lyceum en het Cygnus Gymnasium ging.

Volgens de minister went de afwezigheid van mobiele apparaten snel in de klas en geeft het rust aan zowel de leerlingen als de leraren. "Dat hebben we al gemerkt."