Lichaam gevonden in het water van de Keizersgracht

Omstanders hebben rond 14.30 uur vanmiddag de politie gebeld omdat ze een lichaam zagen drijven in het water van de Keizersgracht. Het lag vermoedelijk al enige tijd in het water voordat het naar boven kwam.

De hulpdiensten zijn ingeschakeld om de dode man of vrouw uit het water te halen. Daarna zal het naar het ziekenhuis worden gebracht voor een schouw. Daar wordt onder meer onderzocht of er sprake is geweest van een misdrijf. Ook over de identiteit is nog niets bekend.