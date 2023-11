Politie zet grote stap in coldcasezaak romp in het IJ: "Hij is érgens bij betrokken geweest"

De politie spreekt van een 'hele mooie doorbraak' in de coldcasezaak van de gevonden romp in het IJ. Vandaag werd een 62-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Russisch zakenman Aleksandr Levin. Zijn romp werd in januari 2013 gevonden en tot nu toe was er nog geen verdachte in beeld.

De aanhouding van de verdachte, vanmorgen in zijn woning in Amsterdam Noord, volgde na een dna-match. "Het Nederlands Forensisch Instituut heeft bewijsmateriaal vergeleken met materiaal dat zat op de verpakking van de romp en de romp zelf", beschrijf Wendy Boudewijn van politie Amsterdam. "Dat heeft uiteindelijk tot een match geleid en die match is afkomstig van de verdachte. Dus ja, hij is er ergens bij betrokken geweest, maar hoe en wat, dat is op dit moment nog niet bekend. Dat hopen we van hem zelf te horen."

De aanhouding geeft dus niet gelijk antwoorden op de vragen die al jaren boven deze zaak hangen. Wat is er precies gebeurd? Hoe is Aleksandr Levin om het leven gekomen? Wie dumpte de romp? En waar is de rest van het lichaam van Levin? De politie spreekt weliswaar van een doorbraak, maar kan nog geen uitsluitsel hierover geven. "Dit is natuurlijk een hele mooie doorbraak en daarom zijn we ook heel erg blij dat we dat kunnen melden, maar het is niet zo dat we geen onderzoek meer doen", geeft Wendy Boudewijn aan. "En dat onderzoek gaat nog onverminderd door."

Identiteit

Vorig jaar maakte het coldcaseteam bekend dat de zaak opnieuw werd geopend. Een paar maanden later werd Aleksandr Levin na ruim 9 jaar geïdentificeerd, toen werd hij nog vermeld als 'rijke Russische zakenman'. "We hebben toen ook naar buiten gebracht dat wij wisten wie het was, alleen bleek zijn familie en dus zijn nabestaanden allemaal in Rusland woonachtig te zijn", aldus Boudewijn. "Gelet op de oorlog met Oekraïne mochten onze autoriteiten geen contact leggen met de Russische. Dat is inmiddels wel gelukt, vandaar dat we de identiteit formeel kunnen bevestigen."

Beloning

Ondanks de aanhouding is het coldcaseteam nog altijd druk bezig met het onderzoek naar de dood van de Russische zakenman. Vandaag werd er een buurtonderzoek gehouden door de politie. De recherche is ook nog op zoek naar getuigen, tips of andere belangrijke informatie. Een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip, geldt nog altijd.