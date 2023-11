Deur uit voegen geblazen bij woning in De Pijp

Bij een woning aan de Tweede Jan Steenstraat is vannacht een explosief afgegaan. Onder andere de voordeur van de woning is door de knal verwoest. Er vielen geen gewonden.

De melding van de explosie kwam rond 00.30 uur binnen bij de politie, een kleine twintig minuten later werd ook de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) opgeroepen om onderzoek te doen. Het explosief ging af voor de voordeur van de woning en verwoeste de deur. Het plafond in het portiek kwam door de knal naar beneden. Volgens omwonenden was een 'hele harde knal'.

De politie heeft geen verdachte aan weten te houden, maar wel een signalement van degene die het explosief voor de deur zou hebben neergelegd. Het zou gaan om een jongeman met een donkergetinte huidskleur. Hij droeg een zwart trainingspak en een mondkapje in dezelfde kleur.

Getuigen die iets hebben gehoord of gezien, óf die meer weten over het incident worden gevraagd om zich te melden. Aan omwonenden met videobeelden wordt gevraagd om deze te delen.