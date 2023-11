Het proces: kijk hier aflevering 3 van De Strijd om de Havenstraat

Weer een gang langs de Raad van State, het projectteam van de gemeente dat ondertussen druk is met de nieuwbouwplannen en hoe kijken projectontwikkelaars eigenlijk naar het stukje peperdure grond dat nu nog het laatste rafelrandje van Oud-Zuid is?

In aflevering 3 van AT5's docuserie De Strijd om de Havenstraat zien we hoe de gemeente met klamme handjes van het zweet de bouwplannen verdedigt bij de rechter.



Aan de overkant van de Schinkel kijkt een projectontwikkelaar vanaf een hoog kantoorgebouw likkebaardend naar de vijf hectare potentiële bouwgrond en we zijn getuige van het moeizame verstandshuwelijk tussen de gemeente en de Museumtram.