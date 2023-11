Liveblog: oppositie wil opheldering over zorgen hulpdiensten bij knip Weesperstraat

Oppositiepartijen VVD, JA21, CDA, Volt, Denk, SP, Lijst Kabamba en Forum voor Democratie gaan vanmiddag in debat met wethouder Melanie van der Horst over de knip op de Weesperstraat. Vorige week gaf de gemeente na een Woo-verzoek van AT5 documenten vrij waaruit bleek dat hulpdiensten in de eerste weken al meerdere keren aan de bel trokken, terwijl Van der Horst tijdens een eerder debat zei dat er nauwelijks signalen waren geweest.