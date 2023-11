Gemeente versimpelt toegang tot bijstand: "Meer financiële zekerheid"

De gemeente wil met nieuwe maatregelen de toegang tot de bijstand versoepelen. Zo wordt er een pilot gestart die de instroom voor daklozen moet versimpelen en komt er een garantie dat terugkeer mogelijk is in de bijstand voor mensen die aan het werk zijn gegaan. Met de nieuwe plannen moet er meer financiële zekerheid komen voor mensen in de bijstand.

Dat schrijft wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Groot Wassink schrijft dat hij ziet dat de bestaanszekerheid van een steeds grotere groep onder druk staat en dat dat de val van het kabinet 'op veel fronten voor meer vertraging zorgt'. Het college neemt daarom de maatregelen alvast voor het kabinet een besluit neemt.

'Garantieknop'

Een belangrijke maatregel is volgens de wethouder de zogenoemde 'garantieknop'. Daarmee kunnen mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan, binnen zes maanden weer terugvallen als dat mislukt. "Als mensen opnieuw een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering kan het een tijd duren voordat de uitkering weer is toegekend", schrijft de wethouder. "Amsterdammers die uitstromen en waarvan binnen zes maanden het arbeidscontract wordt verbroken, kunnen dan weer direct terugkeren in de bijstand." Groot Wassink hoopt dat het de drempel verlaagt voor mensen in de bijstand om aan het werk te gaan.

"Ik gun iedereen een baan. Want werk zorgt naast een inkomen ook voor zelfstandigheid en een sociaal netwerk", aldus de wethouder. "De regels die we in Nederland hebben voor mensen in de bijstand zijn alleen te rigide en staan het uitstromen naar werk soms zelfs in de weg. In afwachting van de maatregelen die het nieuwe kabinet zal moeten nemen, willen we Amsterdammers in de bijstand nu al meer financiële zekerheid bieden."

Bijstandspilot

Daarnaast gaat de gemeente een pilot starten waarin het aanvraagproces voor de bijstand aanzienlijk wordt versneld voor daklozen. De bijstandsaanvraag zal binnen 24 uur worden beoordeeld, waardoor de bijstand al binnen een dag zou kunnen worden uitgekeerd. "Dit zorgt voor duidelijkheid en financiële zekerheid en voorkomt grotere problemen."

De pilot wordt mogelijk gemaakt voor een select groepje dakloze Amsterdammers die zich melden bij het daklozenloket met een spoedaanvraag voor de bijstandsuitkering. De bedoeling is dat binnen een dag de dakloze naar buiten kan lopen met het antwoord en daarmee weten hoe hij/zij ervoor staat.

De pilot start op 1 november 2023 en duurt 6 maanden, tot en met 30 april 2024. De deelnemers aan de pilot zullen vervolgens nog eens 6 maanden gevolgd worden om te kijken wat voor effecten het snelle antwoord op de aanvraag heeft gehad.