Kale en Kokkie herenigd met Veltman: "Een goede gozer"

Kale en Kokkie hebben in hun lange tijd bij AT5 veel opgetrokken met Ajax-spelers, maar met Joël Veltman hebben de mannen al jaren een hechte band. Dus toen Brighton & Hove Albion uit de koker kwam waren ze razend enthousiast, want dat betekende dat ze hun grote vriend weer zouden zien. Vanavond trainden de ploeg van Veltman in de Johan Cruijff Arena, dus gingen Kale en Kokkie even langs bij hun vriend.

"Leuk man, om je even te zien", zijn de eerste woorden van Kale terwijl Veltman het veld komt aflopen. "We komen shirtje halen", lacht Kokkie. Meteen komen de herinneringen naar boven. "Ik zag net nog een foto van je van tien jaar geleden, toen was ook die barbecue bij ons", vertelt Kale. "Ja, dat was mooi man", antwoord Veltman waarbij dit ook nog vers in het geheugen staat.

Na de ontmoeting met Veltman duiken Kale en Kokkie direct in het spel van morgen. "Zoals Joël ook zei, je hebt aan een gelijkspel of verlies niks meer, dus je moet voluit. Als je nog door wil in deze poel moet je morgen die winst pakken", benadrukt Kale. "Benieuwd, we moeten kijken wat voor progressie er in Ajax zit, we gaan het zien", voegt Kokkie toe.

Morgenavond speelt Ajax om 18.45 uur tegen Brighton and Hove Albion de vierde groepswedstrijd van de Europa League.