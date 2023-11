Jimmy Schepers (21) werd doodgestoken op Solid Grooves: "Hier komen we nooit meer overheen"

"Het is nog steeds niet te bevatten", vertelt Kelly Schepers vijf maanden nadat haar broertje met geweld om het leven werd gebracht. De 21-jarige Jimmy was eind mei met zijn vriendengroep op festival Solid Grooves toen hij meerdere keren werd gestoken tijdens een vechtpartij. Zijn ouders, broer en zussen vertellen in gesprek met AT5 hoe groot het verdriet is en blikken terug op het moment dat hun leven in een nachtmerrie veranderde.

"Nu komt het echt binnen, ik ga hem nooit meer zien. Ik ga hem nooit meer meemaken en ik ga nooit meer zijn stem horen. En dat is niet te doen, dat is echt niet te doen", vertelt vader Jan Schepers in het familierestaurant in Oost.

Zijn 21-jarige zoon Jimmy was eind mei met zijn vriendengroep op festival Solid Grooves toen rond 21.00 uur een grote vechtpartij uitbrak. De vriendengroep van Schepers werd aangevallen door een andere groep jonge mannen, waar eerder ook al een confrontatie mee was. Toen Jimmy Schepers de ruzie probeerde te sussen, werd hij geschopt, geslagen en meerdere keren gestoken met een mes. Hij probeerde te ontkomen aan het geweld, maar het was al te laat. Jimmy overleed aan zijn verwondingen in het AMC.

De familie Schepers kregen het nieuws te horen toen de beelden van de vechtpartij al over het internet gingen. Zussen Kelly en Jaimy werden er in het ziekenhuis mee geconfronteerd. Ouders Jan en Debby hoorden op hun vakantieadres in Zuid-Spanje dat hun zoon was overleden.

"Dan stort je wereld in, eigenlijk geloof je het niet", vertelt moeder Debby. Een knokpartijtje, ja dat gebeurt overal en dat moet ook kunnen. Maar op zo'n manier, hij had niet eens ruzie met die gasten", vertelt Kelly.

"Je kind verliezen is denk ik het ergste dat je kan overkomen", zegt Debby. "Daar kom je gewoon nooit meer overheen." Vader Jan vult aan: "Als ik 's ochtends wakker word, begint het verdriet al, dan moet ik naar zijn graf toe. En dat is nu mijn leven."

Voor de steekpartij zijn tot nu toe drie jonge Amsterdammers aangehouden, van wie het Openbaar Ministerie Derzik H. aan als hoofdverdachte aanwijst. De drie worden verdacht van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag, openlijk geweld, diefstal met geweld en afpersing. Tijdens de eerste zitting in augustus ontkenden ze verantwoordelijk te zijn voor de dood van Jimmy.

Op beelden gemaakt door omstanders zou te zien zijn dat H. met een mes richting Schepers loopt op het festival. "Hij rent op hem af en richt het mes in de richting van Jimmy", zo verklaarde de officier van justitie tijdens de eerste zitting. "Er zijn ook beelden waarop te zien is dat op het moment dat Jimmy wegrent er een grote rode vlek op zijn bovenbeen te zien is."

Aankomende maandag is een tweede pro-formazitting in de zaak. Dan besluit de rechtbank of de verdachten nog langer vast moeten blijven zitten.