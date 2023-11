Politie onderzoekt mogelijk schietincident Banneplein

Op het Banneplein in Noord doet de politie vanavond onderzoek naar een mogelijk schietincident. Dat gebeurt nadat meerdere mensen 112 belden omdat ze schoten gehoord hadden.

De politie werd iets voor 19.00 uur gealarmeerd. Een woordvoerder zegt dat het er inderdaad op lijkt dat er op het plein schoten zijn gelost. Er zijn meerdere sporen gevonden. Op beelden is te zien dat een kogelhuls in een van de banden van een politieauto terecht is gekomen.

De woordvoerder laat daarnaast weten dat er geen slachtoffer is aangetroffen en dat er op dit moment geen verdachte is aangehouden. De politie vraagt mensen om uit te kijken naar een man die ongeveer 25 oud zou moeten zijn, 1,75 meter lang is en een tenger postuur heeft.

Op dit moment is een deel van het plein afgezet voor sporenonderzoek. De politie laat weten graag in contact te komen met mensen die meer hebben gezien.