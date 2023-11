Hittebestendig of geen gezicht: strijd om de klimplant in de binnenstad woekert voort

In het kader van onderhoud wil stadsdeel Centrum meer groen brengen. In de Kalverstraat en de Heiligeweg zijn vergunning aangevraagd voor groen aan de gevels. "We proberen de hele binnenstad te vergroenen met nieuwe bomen of meer groen. Maar de Kalverstraat en de Heiligeweg zijn heel krap. Daar is daarvoor geen ruimte. Maar wel voor groen aan de gevel", vertelt stadsdeelbestuurder Micha Mos.

Het doel is te voorkomen dat het centrum in de zomer te heet wordt. Maar volgens Walther Schoonenberg, van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, doet het meer kwaad dan goed. "Al deze panden zijn beschermde rijksmonumenten. Met klimop er tegenaan zie je helemaal niks meer. Bovendien is het niet alleen slecht voor het aanzien, maar ook voor de panden zelf. Planten dringen er helemaal in door", aldus Schoonenberg.