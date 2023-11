Sinterklaas komt 19 november aan in de stad en AT5 is er live bij

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover! Dan komt Sinterklaas, samen met 250 Pieten, weer aan in Amsterdam. Eerst zal de Sint met de stoomboot via de Amstel naar Het Scheepvaartmuseum varen. In de middag zal hij ook te paard een route rijden om kinderen te begroeten.

AT5 zendt de intocht vanaf 10.15 uur live uit. We staan op de stoomboot en zijn bij de eindstop van de tocht over land: het Leidseplein. Er worden rond de 300.000 bezoekers verwacht en dus is er veel snoep ingeslagen. In totaal hebben de Pieten meer dan 3.500 kilo bij zich. Zorg dus voor een lege maag!

Bijzonder dit jaar is dat er ook een historische museumtram meerijdt met de stoet over land. Daarin zitten kinderen van Only Friends, een sportclub speciaal voor kinderen en jongeren met een beperking.

Nadat de Sint 19 november is aangekomen gaat hij ook kinderen bezoeken die niet bij de intocht konden zijn. Zo worden er onder andere verschillende ziekenhuizen bezocht.

De uitzending op AT5 is van 10.15 tot 12.00 en van 15.00 tot 16.00.