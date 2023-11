17-jarige Jorrel Hato voor het eerst opgenomen in selectie Oranje

Ronald Koemand heeft Jorrel Hato voor de eerste keer opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. De 17-jarige verdediger is een van de drie Ajacieden die door de bondscoach is opgeroepen, ook Brian Brobbey en Steven Bergwijn mogen zich in Zeist melden.

Hato, die met zijn 17 jaar de jongste speler is in de selectie van Koeman, wordt opgeroepen omdat het Nederlands elftal een aantal belangrijke verdedigers mist vanwege blessures. Zo zijn oud-Ajacieden Matthijs de Ligt en Sven Botman beiden geblesseerd en heeft ook Micky van de Ven een langdurige blessure opgelopen.

Mocht Hato zijn debuut maken tijdens de Europese kwalificatieduels met Ierland of Gibraltar, dan komt het talent in de top 5 van de jongste debutanten voor het Nederlands elftal. Hij zou zelfs de jongste debutant sinds 1946 zijn, dat was toen Dé Kessler.

Koeman en Brobbey

Koeman neemt ook Brian Brobbey mee voor de twee kwalificatiewedstrijden. Begin deze week was de bondscoach nog erg kritisch op de spits in het televisieprogramma Rondo op Ziggo Sport. Koeman was verbaasd dat Brobbey regelmatig grote kansen mist en noemde zijn aanname en manier van afwerken 'niet goed'.

Brobbey reageerde op zijn beurt tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Brighton dat hij 'er wel mee kan leven'. "Ik ben nog maar 21 jaar en heb nog genoeg dingen waarin ik mezelf kan verbeteren. Mensen zeggen altijd wel wat over mij, maar daar heb ik geen invloed op."

Weinig oud-Ajacieden

Naast de drie Ajacieden heeft Koeman niet veel oud-spelers opgenomen. Met de blessuregevallen van De Ligt en Frenkie de Jong, zijn Daley Blind en Donyell Malen de enige spelers met een verleden bij de Amsterdammers.

Oranje neemt het op 18 november in de Johan Cruijff Arena op tegen Ierland, drie dagen later staat de uitwedstrijd tegen Gibraltar op het programma. Het duel wordt echter gespeeld in Portugal, omdat het enige stadion van Gibraltar wordt verbouwd. Het Nederlands elftal heeft aan één overwinning genoeg om zich te plaatsen voor het EK.