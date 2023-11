Iemand om de winter mee door te komen (en de zomer te dumpen): cuffing season is begonnen!

Het is koud, vroeg donker, regent veel en dan ontwaakt er een bekende koorts: cuffing season. Oftewel, iemand aan je binden om de donkere dagen mee door te komen. Want een warme choco smaakt net wat beter als je die deelt. Zijn jongeren al bezig met een 'winterpartner' zoeken? En wat is de beste strategie? Het jongerenprogramma Wij Zijn Amsterdam zocht het voor je uit!

De meeste jongeren die wij spreken weten perfect wat cuffing season inhoudt. "Iemand zoeken voor de koude wintermaanden", merkt een voorbijganger meteen goed op. Maar iemand vinden is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo merkt ook een voorbijganger op: "De perfecte strategie? Ja, zeg jij het me maar. Ik weet het niet." Gelukkig hebben anderen wel wat tips. Die variëren van veel uitgaan, datingapps en via via mensen ontmoeten.

Wat is Wij Zijn Amsterdam?



In Wij Zijn Amsterdam maken we verhalen uit de buurt die zijn gemaakt en bedacht door jonge Amsterdammers tussen de 18 en 28 jaar. Zij hebben zich opgegeven om mee te doen aan dit project en door hun ogen willen we laten zien wat er allemaal speelt in de stad, in hun buurt of wijk. Dit doen ze onder begeleiding van professionals van AT5 en elke zaterdag publiceren we een nieuw buurtverhaal. Heb jij misschien een tip of een idee? Mail naar: [email protected]

