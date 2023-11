Architect Soeters zwaait af maar niet zonder waarschuwing: "Het is zo bureaucratisch geworden"

Hij was verantwoordelijk voor de piramides aan de Jan van Galenstraat, de nieuwbouw op het Java-eiland en het Holland Park in Diemen. We maken nog één keer een rondje door de stad met architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters die met pensioen gaat maar zijn passie voor de bebouwde omgeving nog niet heeft verloren.

"Er is heel veel te doen, maar het gaat allemaal zo traag. En wat je kunt zeggen is dat de bureaucratisering van de Nederlandse samenleving het niet heel erg logisch maakt dat dat allemaal met grote spoed wordt aangepakt", zegt Soeters langs een van de door hem bedachte grachtjes op het Java-eiland.



Sinds de zomer is hij langzaam aan het afbouwen, de architect die altijd kantoor hield aan de Kerkstraat. In Bos en Lommer lukte het om een naoorlogse buurt te 'verdichten' en er dus meer woningen te bouwen in wat nu een gemengde wijk (sociaal, middenhuur en koop) is geworden.





Quote "Die markt, dat zijn die ontwikkelaars, die zakkenvullers, dat zijn eigenlijk schandalige lieden" Sjoerd Soeters

Dat lukte onder andere omdat er toen nog expertise was bij de woningbouwvereniging en ook bij de gemeente, vertelt Soeters. Maar de overheid is volgens hem in een verkeerde kramp geschoten na de financiële crisis van 2008 en de schandalen met graaiende topbestuurders van woningcorporaties. "Die markt, dat zijn die ontwikkelaars, die zakkenvullers, dat zijn eigenlijk schandalige lieden", schetst Soeters het sentiment op de stadhuizen. "Dus de overheid trok een cordon om zich heen van beveiliging en weerstand. En zei: je mag met een voorstel komen en wij gaan het wel beoordelen. Ja, dat is geen samenwerking, maar tegenwerking." Doorgeschoten liberalisering De problemen op de woningmarkt zijn volgens Soeters zeker ook te wijten aan de doorgeschoten liberalisering, maar het antwoord daarop is volgens hem niet om alle commerciële partijen nu als paria's te behandelen. Het gaat er juist om dat overheid, woningbouwverenigingen en beleggers elkaar weer weten te vinden, vindt Soeters. Maar de pensionado ziet demissionair minister Hugo de Jonge met zijn woonplannen precies het tegenovergestelde doen: "En iedereen heeft hem gewaarschuwd: doe dat niet, doe dat niet! "Ja ik hoor wat u zegt, maar ik doe het toch. Dat is Hugo de Jonge ten voeten uit."