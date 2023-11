Sociale huurwoningen van het gas af: hoe gaan corporaties en bewoners hiermee om?

Er ligt een grote opgave voor woningcorporaties: in 2040 moeten alle Amsterdamse woningen aardgasvrij zijn. Te beginnen in de kwetsbaarste wijken. Maar corporaties worstelen met wantrouwen zodra ze aanbellen bij de bewoners. Valt dit op te lossen? Op woensdagavond 15 november gaan de woningcorporaties hierover in gesprek met bewoners tijdens een bijeenkomst in De Balie.

Er zijn al een paar straten en wijken in de stad waar sociale huurwoningen aardgasvrij zijn gemaakt, met bewoners die ook tevreden terugkijken op dit proces. Maar in veel buurten is dat niet het geval. Daar kijken bewoners met argwaan naar de plannen waarvan de impact op hun eigen woongenot en energierekening nog onduidelijk is. Maar toch moet het gebeuren, gezien de door de gemeente opgelegde deadline van 2040. Is dit wel realistisch als bewoners zich opgejaagd voelen door woningbouwcorporaties die langskomen met flyers over grote, ingrijpende plannen? Bijeenkomst De Balie Dat wordt besproken tijdens de bijeenkomst in De Balie op woensdagavond 15 november. De bijeenkomst is om 19.30 uur en kaartjes zijn gratis. Hoe kunnen corporaties en bewoners nader tot elkaar komen om wederzijds wantrouwen te repareren?

