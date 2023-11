Gemeente sluit woning aan Mercatorplein na explosies en geweldsincidenten

Een woning aan het Mercatorplein in West is op last van burgemeester Halsema voor drie maanden gesloten. Reden voor de sluiting zijn twee explosies en geweldsincidenten die in en rondom de woning hebben plaatsgevonden.

Op 26 juni en 3 november vonden er zowel in als rond de woning explosies plaats. Op 26 juni ging er een explosief af bij de meterkast van de woning, op 3 november was dat bij de voordeur. Het ging om zwaar illegaal vuurwerk wat werd afgestoken. Daarnaast was de politie de afgelopen tijd een paar keer nodig voor oproepen rond geweld, waaronder een overval met een mes in de woning, en werd er in 2019 in vuurwapen in de woning gevonden.

De afgelopen vijf maanden is het pand meerdere keren doelwit geweest van aanvallen, terwijl de woning al in een gebied met cameratoezicht ligt. De burgemeester is ook van mening dat de kans dat het nog een keer gaat gebeuren aanwezig is en heeft daarom besloten om de woning tijdelijk te sluiten.