Live: organisatie noemt klimaatmars met 70.000 deelnemers grootste ooit

Tijdens de klimaatdemonstratie is de omstreden leus 'from the river to the sea, Palestina will be free' meerdere keren geroepen. Dat gebeurde door deelnemers aan de mars, zoals op onderstaande beelden te zien is. Ook riep een spreker op het Museumplein de leus. Volgens Het Parool leidde dat tot verontwaardiging bij een deel van de aanwezigen.