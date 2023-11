Verdachte opgepakt na vondst verdacht pakket Centraal Station

Verschillende perrons en sporen werden uit voorzorg afgezet. Een agent van het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) was aanwezig en had na het bekijken van het pakket om de komst van de EOD gevraagd. De EOD kwam vanaf een kazerne uit Soesterberg of Den Helder, dus het duurde even voordat de bus met de drie militaire explosievenexperts ter plaatse was. De militairen kwamen rond 20.40 uur aan en deden daarna onderzoek.

"In een trein in Zandvoort is kort na de melding een verdachte aangehouden", laat de politie weten. "Het gaat om 37-jarige man uit Schiedam. De man zit vast en zijn rol wordt onderzocht." Een politiewoordvoerder zegt dat de recherche nog wil uitzoeken wat voor pakket het precies is en wat het motief van de man was. De Forensische Opsporing van de politie heeft sporenonderzoek gedaan en het pakket, nadat bleek dat het niet kon ontploffen, meegenomen.

Een woordvoerder van de NS vertelde dat spoor 1, spoor 2, spoor 3, spoor 4 en spoor 5 afgesloten waren. "Dat heeft geen impact op het treinverkeer, want treinen komen op andere sporen aan of vertrekken vanaf andere sporen. We raden reizigers daarom wel aan om voorafgaand aan hun reis de reisplanner te bekijken", zei ze eerder op de avond. Inmiddels zijn de sporen vrijgegeven.