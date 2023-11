Familie Schepers luisterde 'vol ongeloof' naar nieuws over mes dat cel in werd gesmokkeld

"Je valt van verbazing in verbazing", reageert Kelly Schepers op het nieuws dat Derzik H. het wapen waarmee haar broertje Jimmy werd doodgestoken mee zijn cel in heeft kunnen smokkelen. De officier van justitie gaf tijdens een tweede zitting vandaag uitleg over de blunder, de familie kreeg het nieuws vrijdag al te horen.

De politie zocht lange tijd tevergeefs naar het steekwapen waarmee Jimmy Schepers om het leven werd gebracht, maar vanochtend bleek dat H. het mes tijdens zijn aanhouding in zijn onderbroek had verstopt en wist mee te nemen de politiecel in. Dit terwijl agenten hem zowel op het festivalterrein als op het hoofdbureau aan de Elandsgracht fouilleerden.

"Het is bizar", vertelde Kelly na de zitting vanochtend. Ook Brigitte Roodveldt, advocaat van de nabestaanden reageerde bij AT5: "Vol ongeloof en verbijsterd dat zoiets belangrijks kennelijk kan gebeuren en dat daarmee misschien toch een stukje bewijs verloren is gegaan. 'Hoe kan dit?', dat was de eerste reactie toen we vrijdag gebeld werden door de recherche. Hoe kan dit in godsnaam gebeuren?"

Wapen kwijt

De recherche ontdekte dit pas vier weken na zijn aanhouding, toen er een gesprek tussen hem en zijn moeder werd afgeluisterd. Hierin zou hij hebben gezegd dat hij 'een niffi' (mes, red) bij zijn ballen had verstopt.

Toen hij op het festivalterrein werd gefouilleerd werd het wapen niet gevonden. Eenmaal op het bureau werd H. naar eigen zeggen opnieuw gefouilleerd. Daarna moest hij door een beveiligingspoortje. Toen dat begon te piepen zou een politieman hem hebben gevraagd of hij geopereerd was en daarom ijzer in zijn been had. Daarop zou Derzik H. bevestigend hebben geantwoord, waarop de politieman met een handscanner zijn benen controleerde. Het mes werd daarbij niet gevonden.

Matras opengesneden

Eenmaal in zijn cel wist H. niet wat hij met het mes aan moest en zou een matras hebben opgesneden om het in te verstoppen. Twee dagen later deed hij het wapen in een bakje etensresten om het later weg te gooien in een vuilnisbak.

Jimmy Schepers was eind mei met zijn vriendengroep op festival Solid Grooves toen rond 21.00 uur een grote vechtpartij uitbrak. De vriendengroep van Schepers werd aangevallen door een andere groep jonge mannen, waar eerder ook al een confrontatie mee was. Toen Jimmy Schepers de ruzie probeerde te sussen, werd hij geschopt, geslagen en meerdere keren gestoken met een mes. Hij probeerde te ontkomen aan het geweld, maar het was al te laat. Jimmy overleed aan zijn verwondingen in het AMC.