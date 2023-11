Sinterklaas komt zondag aan: ''Binnenstad moeilijk bereikbaar tussen 10 en 16 uur''

Zondag 19 november komt Sinterklaas weer aan in Amsterdam. De intocht, bestaande uit een waterroute en een route door de stad, heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de binnenstad. In Het Verkeer gaan we langs bij de verkeerscentrale van waaruit alle verkeerslichten worden bediend. Ook spreken we de organisatie over het programma en gaan mee het dak op met de Pieten die route aan het verkennen zijn.

De intocht start zondag rond 10 uur. Dan gaat de stoomboot varen over de Amstel richting de Stopera. ''Dit keer gaan we rechtsaf de Nieuwe Herengracht op en varen naar het Scheepvaartmuseum'', legt Max van de organisatie uit. ''Daar overhandigt de burgemeester de sleutel van de stad aan de Sint zodat hij bij iedereen naar binnen kan om een cadeautje achter te laten.'' Na een korte pauze start vervolgens om 13.00 uur de landintocht bij het Waterlooplein. ''Daar gaat de Sint op een paard en loopt naar het Rembrandtplein en gaat linksaf de Utrechtsestraat in. Die lopen we helemaal uit tot de Weteringschans en eindigen op het Leidseplein met een show.'' Dit alles zorgt ervoor dat de binnenstad moeilijk bereikbaar gaat worden tussen 10.00 uur en 16.00 uur. ''We hebben wel een uitwijkmogelijkheid gemaakt. De flitspaal op het Muntplein wordt uit gezet zodat de binnenstad bereikbaar blijft via het Rokin. Maar via het zuiden, zoals de Vijzelgracht, gaat het erg lastig worden om de binnenstad in te komen'', vertelt Max.

Route landintocht - organisatie

De intocht betekent een drukke dag in de verkeerscentrale. ''We moeten er natuurlijk voor zorgen dat alles goed verloopt'', vertelt verkeersleider Jacco Marselis. ''We zetten alle kruisingen waar de Sint in de buurt komt op knipperen. En dan kunnen de verkeersregelaars ter plaatse het verkeer goed stil zetten.'' Op de vraag hoe het is om op zo'n dag te werken heeft hij een duidelijk antwoord. ''Het is echt leuk om de Sint te helpen. Hij helpt ons dus wij vinden het leuk om hem te helpen.''

Jacco Marselis in de verkeerscentrale - AT5