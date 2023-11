Bewoners seniorencomplex douchen al weken koud: "Zoveelste probleem"

Er is van alles mis in het seniorencomplex Marius ten Catehof, aan de Van Nijenrodeweg in Buitenveldert. Wateroverlast, al weken geen warm water, lekkages en onbetrouwbare liften. Het is een greep uit de problemen die bewoners ervaren en volgens hen doet woningcorporatie Woonzorg Nederland 'per saldo weinig tot niets' zeggen ze. De corporatie laat weten te balen van de situatie, maar dat reparaties soms langer op zich laten wachten.

In het complex wonen senioren, beginnend vanaf de leeftijd van 55 jaar. In de gangen staan scootmobiels en bewoners lopen in- en uit met rollators. Het niet hebben van warm water voor een douche is dan ook een grote zorg van bewoner Joram Baruch, met zijn 61 jaar één van de jongsten van het pand zo schat hij in. "De oudste inwoner van dit pand is 102 jaar", vertelt hij. "Die kan ook niet meer douchen. De thuiszorg loopt te klagen dat ze mensen niet normaal kunnen wassen. Voor die oudere mensen lijkt me dat helemaal een ramp."

Over zijn eigen ongemak stapt hij gemakkelijk heen, maar de boosheid over de duur van het probleem en het uitblijven van een oplossing kan hij maar moeilijk verbergen. De douche is al drie weken koud en daar kwam na de hevige regenval van de afgelopen weken een nieuw probleem bij.

Berging onder water

Lekkage in de berging kon worden toegevoegd aan de lijst met klachten die bewoners in het complex ervaren. Het water stroomde van de trap af en bewoners stonden bijna tot hun enkels in het water. Opgeslagen eigendommen zijn doorweekt geweest en Paul Mundy, die muzikant is, heeft een opnamestudio in de bergruimte. Zo is hij niemand tot last, zegt hij. Maar nu is zijn geluiddichte ruimte volgetrokken met vocht, want de wanden zijn van zacht materiaal en dat heeft zich volgezogen.

De wijze waarop Woonzorg Nederland heeft gehandeld kan op geen goed woord van Mundy rekenen. "Als je zo’n serieus probleem hebt, moet je een communicatiesysteem hebben dat snel werkt", vertelt hij in zijn berging. "Je moet mensen hebben die snel kunnen komen om het probleem te verhelpen. Dat is niet gebeurd."

Inmiddels staat er al een aantal dagen een droogapparaat in zijn berging en ook in een andere gang loeit een droger. Joram Baruch is kunstenaar en heeft zijn schilderijen ternauwernood kunnen redden. Al verwacht hij wel dat het water enkele werken heeft aangetast. "Er staat een emmer daar", wijzend naar een grote bak naast het droogapparaat. "Die staat helemaal vol met water. Kun je je voorstellen hoeveel water hier stond? Dat is schrikken en zwaar klote, om het maar eerlijk te zeggen."