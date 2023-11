'Haaientandenproef' van start op drie drukke fietskruispunten: "Had ze niet gezien!"

Op drie drukke fietskruispunten in de stad is maandag een proef gestart om de verkeerssituatie er veiliger te maken. De haaientanden zijn verplaatst, zodat fietsers die net zijn overgestoken voorrang hebben. Ook moet de doorstroom door de veranderingen beter worden.

De derde plek waar de proef geldt is het Weesperplein. En daar gaat het voorrang geven al best goed. "Ik zag de haaientanden, dus ik dacht: ik stop", zegt een fietser die voorrang verleent. "Ik zag de haaientanden niet echt", zegt een ander hardop lachend. "Maar goed, nu weet ik het, dus volgende keer beter."

"We hebben steeds in ons hoofd dat dit zo zou zijn, maar dat gaan we nu dus uitzoeken", zegt Naomy Gutierrez, projectleider namens de gemeente Amsterdam. "Hier zaten de haaientanden, maar die zijn afgeplakt. Je ziet dat hier nu drie nieuwe haaientanden staan", zegt Gutierrez terwijl ze op het stukje Stadhouderskade tussen de Museumbrug en het Rijksmuseum staat. Het is een van de drie plekken waar de proef maandag van start is gegaan.

Nu is niet elke fietser in de stad zo braaf en goedlachs als de fietsers die wij vandaag tegenkomen, dus is de vraag: gaat dit eigenlijk wel helpen? "We zien eigenlijk dat die eigenwijze Amsterdammers intuïtief al best goed op die verkeersveiligheid letten", zegt Gutierrez. "Maar de haaientanden zijn wel nodig. Hiermee hopen we dat het duidelijker wordt voor iedereen."

Vorige maand is de situatie op de kruispunten al gemeten en gefilmd en dat gebeurt nu weer. Ook is er een enquête. Zo wordt dan gekeken of de nieuwe regels voor minder onduidelijkheid en meer doorstroom zorgen. De proef loopt naar verwachting nog tot februari 2024 en kan daarna dus worden omgezet in een definitieve situatie, ook op andere drukke fietskruispunten in de stad.