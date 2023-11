Straten van Amsterdam nl “Ik heb nog nooit zulke bekende Nederlanders zo dichtbij gezien of gevoeld": De Straten op de Singel in Weesp.

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week gaan we langs in herfstachtig Weesp. Hier ontmoeten we drie bewoners die vanuit huis met bijzondere praktijken bezig zijn.

AT5

We treffen Rebecca in ‘echt Nederlands weer.’ Dat is wel even een omschakeling voor haar, omdat ze net met haar gezin is teruggekeerd: “We hebben twee jaar lang in Australië gewoond, geen jas aan gehad, twee jaar lang in een korte broek gelopen. Ja, dat missen we.” Uiteindelijk moesten ze terug: “De immigratie heeft voor ons besloten dat mijn visum niet werd verlengd en dat heeft ons een dilemma bespaard.” Terug in Nederland helpt Rebecca weer cliënten in haar praktijk, gewoon bij haar in de achtertuin. Ze is rouwtherapeut en dat hoeft niet alleen over de dood te gaan. “Je kan rouwen om dat wat je kwijt bent geraakt, maar je kan ook rouwen om dat wat je niet hebt gekregen.”

AT5

De tweede praktijk aan huis is van Ilonka, zij doet aan Maderotherapie, een soort bindweefselmassage. Goed voor de kwaliteit van de huid en bevorderend voor de doorbloeding. Ilonka masseert haar cliënten met houten instrumenten, die ze “haar deegrollers” noemt. De therapie is niet geheel pijnloos, maar Redouan is dapper genoeg om het toch te proberen. Hij wordt met haar 'banaan' gemasseerd.

AT5

SpongeBob, een autobus of een man op een motor, Jeroen maakt de mooiste ballonfiguren. En dat met maar vijf procent zicht. De kunst van het ballonnenvouwen heeft hij opgepikt door naar heel veel Youtubevideo's te kijken. “Sommige mensen vinden houtbewerking leuk of schilderen en ik vind het vouwen van ballonnen ontzettend leuk." In 2022 deed hij mee aan het televisieprogramma Blow Up mee. Helaas heeft hij niet gewonnen, maar wel veel geleerd. “Ik heb nog nooit zulke bekende Nederlanders zo dichtbij gezien of gevoeld, laat ik het zo zeggen.” Speciaal voor ons heeft Jeroen een prachtig kunstwerk gemaakt.