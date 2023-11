Massaontslag bij Tata Steel: 800 banen verdwijnen uit IJmuiden

Bij Tata Steel in IJmuiden gaan 800 banen verloren. Dat laat het staalconcern vandaag weten in een persbericht. Het bedrijf laat ook weten gedwongen ontslagen niet uit te kunnen sluiten.

De staalmarkt heeft het volgens Tata Steel al enige tijd zwaar en om ook in de toekomst concurrerend en winstgevend te blijven, wil de staalproducent de personeelskosten verder verlagen.

Volgens het concern gaat het om zo'n 500 vaste arbeidsplaatsen die verdwijnen, voornamelijk in het management en ondersteunende functies. Daarnaast verdwijnt de plek voor zo'n 300 inhuurkrachten. Daaronder vallen ook vacatures die niet vervuld gaan worden. In totaal zijn er zo'n 11.500 banen, waarvan ruim 9.000 vast, bij Tata Steel in IJmuiden.

Een woordvoerder van het bedrijf vertelt aan de NOS dat deze ontslagronde ruim 9 procent van alle kantoorbanen bij het concern omvat.

Gedwongen ontslag

Het is nog niet duidelijk of hier gedwongen ontslagen bij gaan vallen. Het staalconcern geeft zelf al aan dat dit niet uit te sluiten valt, maar dat er met de vakbonden gesproken gaat worden over een sociaal plan.

Bij een eerdere ontslagronde van soortgelijk formaat, in 2020, vielen uiteindelijk geen gedwongen ontslagen. Daar kon door middel van een uitkoopregeling en natuurlijk verloop gezorgd worden voor voldoende ruimte.

In totaal werken 11.500 mensen voor Tata Steel in Nederland. In de fabriek in IJmuiden werken 9200 mensen.