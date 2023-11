Minderjarige gewond na steekpartij tussen jongeren in Oost

Bij een steekpartij op de Soembawastraat in Oost is een gewonde gevallen. Dat meldt de politie. Het gaat om een minderjarige. De steekpartij vond rond 14.30 uur tussen een groepje jongeren plaats.

Agenten hebben een verdachte aangehouden en sluiten niet uit nog meer aanhoudingen te doen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar. Over de aanleiding van de ruzie is niks bekend.

Dit weekend werd op de Molukkenstraat in Oost ook iemand neergestoken. Bij deze steekpartij waren vijftien tot twintig mensen betrokken en werden drie verdachten aangehouden. Voor zover duidelijk is er geen link met de steekpartij van vandaag, zo laat een politiewoordvoerder weten.