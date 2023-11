Edson Olf (Bij1) pleit voor gratis ov: "We zijn het normaal gaan vinden dat het geld kost"

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spreekt AT5 verschillende lijsttrekkers in de Schreierstoren in Amsterdam. Vandaag te gast in Het Torentje van Amsterdam: Bij1-lijsttrekker Edson Olf. "Wij stellen steeds de vraag: waarom doen we het zoals we het doen, maar het kan anders."

Olf daar nu over: "Het is natuurlijk heel spijtig als mensen de partij verlaten. Zeker als ze daarbij aangeven dat Bij1 een toxische sfeer heeft. Ik herken dat persoonlijk niet. Ik heb Bij1 ervaren als een hele warme partij, waar ik me heel veilig voel, waar ik me kan uiten zoals ik dat wil. Maar dat ik me er niet in herken wil niet zeggen dat het er niet is. Als partij weet ik dat we ermee aan de slag zijn gegaan met het leren van de fouten die we hebben gemaakt."

Het was de laatste maanden onrustig in Bij1. Ook in Amsterdam, de stad waar de partij de eerste raadszetels haalde. Zetels die de partij nu alweer kwijt is: deze zomer splitsten de twee raadsleden zich na interne ruzies af. In een verklaring spraken zij van een 'toxische en structureel onveilige omgeving'.

Belangrijkste standpunt van Bij1 is de dekolonisering van Nederland. Wat voelt Olf dan als hij in de Schreierstoren zit, die, zoals het verhaal gaat, zijn naam dankt aan de VOC-tijd, toen vrouwen op deze plek afscheid namen van hun mannen voordat die op reis gingen? "We moeten beseffen dat die plekken er zijn omdat er sprake is geweest van slavernij, van onderdrukking, van ontmenselijking. Ik ben er niet voor dat we al die panden slopen, want dat ze er zij geeft aan dat we erover moeten nadenken."

Gratis ov

De partij heeft verder op het oog veel verregaande voorstellen. Bijvoorbeeld het gratis maken van het openbaar vervoer. "We krijgen dan altijd de vraag, ja maar waar betaal je dat dan van. Weet je wel niet hoeveel geld dat kost. Maar dat is omdat we dat normaal zijn gaan vinden dat het geld kost. Studeren moet je in Nederland ook voor betalen. Waarom kan dat niet gratis? Wij stellen steeds de vraag: waarom doen we het zoals we het doen, maar het kan anders."

SEO Economisch Onderzoek heeft de effecten van gratis ov onderzocht en zegt dat het voor een groot deel niet ten goede komt aan mensen die het moeilijk hebben, maar aan mensen die hun rit best kunnen betalen. Olf: "Daarbij hebben we misschien niet genoeg oog voor de mensen die er nu geen gebruik van maken, die het niet hebben overwogen, die dan misschien wel het openbaar vervoer pakken. Wij denken dat het wel degelijk maatschappelijke winst zal opleveren."

En dan toch die vraag: waar betalen we dat van? "Uit de fossiele subsidies die worden gegeven, dat zijn er ruim 46 miljard. En het gratis ov is ongeveer 6 tot 8 miljard. Dus als we wat van de fossiele subsidies weghalen, dat we sowieso al moeten doen, kunnen we het ov weer in publieke handen krijgen."