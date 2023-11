Krimp Schiphol voorlopig opgeschort, mede onder druk van VS en EU

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Harbers dat hij 'helaas heeft moeten besluiten' om het krimpplan te stoppen. "Naar aanleiding van stellingname van de Europese Commissie heb ik een hernieuwde afweging moeten maken."

Harbers schrijft daarnaast dat Canada, de Verenigde Staten en andere landen zorgen geuit hebben over de voorgenomen krimp. Zo zou het volgens de Verenigde Staten 'discriminerend en concurrentieverstorend zijn voor luchtvaartmaatschappijen.

Hij erkent dat het een 'bittere pil' voor omwonenden is en dat de luchthaven later mogelijk wel gaat krimpen. "Ik benadruk dat het kabinet vasthoudt aan het herstellen van de balans tussen Schiphol en haar leefomgeving. Dit blijft een urgente opgave waarvoor we ons onverminderd inzetten."