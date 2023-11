Bewoners Nassaukade wijten ondergelopen kelders aan opnieuw gevulde Singelgracht

Sinds tweeënhalve week komt het water in de kelders van zeker zeven woningen aan de Nassaukade uit alle hoeken en gaten. De oorzaak van het probleem is voor de bewoners duidelijk, namelijk de opnieuw gevulde Singelgracht.

Drie weken geleden werd het eerste water weer in de gracht teruggestort. Het water was er uitgepompt vanwege de aanleg van de Singelgrachtgarage, die naar verwachting begin 2024 opengaat. De aanhoudende regen van de afgelopen tijd is volgens de bewoners dus niet de oorzaak van de overlast.

"We hebben nog nooit op deze manier zoveel last gehad beneden", zegt Zeger, een van de bewoners. "Het kwam op allerlei manieren de muren door. Dat viel eigenlijk precies samen met het moment dat de Singelgracht werd gevuld met water, dus daar moet een verband zijn."