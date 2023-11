Verdachte mishandeling op station Bijlmer Arena heeft spijt: "Had mezelf moeten beheersen"

Een 19-jarige jongen die betrokken was bij de mishandeling van een man op station Bijlmer Arena heeft spijt van het geweld. Dat bleek vanmiddag in de rechtbank. Op beelden van het gevecht is te zien hoe hij, samen met anderen, meerdere klappen uitdeelt aan het slachtoffer. Hij had zich naar eigen zeggen moeten beheersen en vindt het niet kunnen dat de man op het spoor eindigde.

Voor de mishandeling op het station zijn in totaal twaalf verdachten aangehouden en die zijn op één na allemaal minderjarig. De mishandeling was begin mei. In video's op sociale media was te zien hoe een groep het slachtoffer slaat en schopt. Onder andere tegen zijn hoofd, terwijl hij al op de grond van het perron lag. Wanneer het slachtoffer vervolgens probeerde op te staan, werd hij door een jongen op het spoor geduwd. Wie de man precies is, is nog steeds onduidelijk.

Omdat het slachtoffer nog altijd spoorloos is, zijn er alleen videobeelden die iets kunnen zeggen over hoe ernstig het letsel moet zijn geweest. Mede daarom eist het OM geen straf voor poging tot doodslag: "Het hoofd is weliswaar een kwetsbaar lichaamsdeel: geweld tegen hoofd kan tot de dood leiden. Maar er moet dan wel vastgesteld worden dat het geweld tegen het hoofd dusdanig is dat het tot de dood heeft kunnen leiden. Dat is op de beelden niet vast te stellen. "

'No, no, no police'

De mishandelde man was op het perron aan de overkant geklommen en werd daar geholpen door een treinreiziger. Die zou hebben verklaard dat de man ongeveer 40 jaar oud was en geen Nederlands of Engels sprak, maar mogelijk Italiaans. Toen de getuige aanbood om 112 te bellen, zei hij 'no, no, no police', en zou in een trein naar Schiphol zijn gestapt.

'Op mond gezoend'

Drie minderjarige verdachten zouden eerder hebben verklaard dat de man voorafgaand aan de mishandeling een 16-jarige jongen op zijn mond zoende. In meerdere verklaringen wordt ook gezegd dat de man vermoedelijk onder invloed was van alcohol of drugs.

De politie heeft het slachtoffer ook niet kunnen ondervragen over de aanleiding van het geweld. Het OM sluit niet uit dat de man zelf ook strafbare feiten heeft gepleegd, die volgens verklaringen ook de verdachte aan zijn haren zou hebben getrokken. "Dat is absoluut onwenselijk gedrag en misschien zelfs strafbaar" aldus de officier van justitie, "maar het staat niet in verhouding tot de geweldsexplosie die daarna ontstaat."

De jongen die ongevraagd op zijn mond gekust zou zijn, zou vervolgens twee vrienden hebben geroepen om hulp. Met zijn drieën spraken ze de man aan op zijn gedrag. Het latere slachtoffer zou de jongen daarop opnieuw hebben aangeraakt, waarop de drie jongens hem te lijf gingen. Andere jongeren die aanwezig waren op het station sloten zich vervolgens aan en gingen de man ook te lijf.

Straf

De uitspraak van de rechter komt overeen met de strafeis van het OM. Dat betekent dat de man, zolang hij niet nog een keer in de fout gaat, geen straf hoeft uit te zitten.

"We hebben daarbij onder meer meegewogen hoe je je tijdens de zitting hebt gedragen", zei de rechter aan het einde van de zitting tegen de verdachte. "Je hebt gewoon antwoord gegeven en toegegeven dat jij degene was die we op de beelden zagen. Ook het feit dat je tot nu toe een blanco strafblad hebt, en dat je zelf werk geregeld hebt, spreekt in je voordeel."