Politie zoekt man die met kettingslot inslaat op man in scootmobiel

De politie is op zoek naar een man die tijdens een ruzie een man tegen zijn hoofd heeft geslagen met een kettingslot. Het voorval vond in februari van dit jaar plaats aan de Blasiusstraat in Oost, maar de verdachte is nog altijd niet gevonden. De politie deelt daarom herkenbare beelden van de man.

Op 27 februari krijgen de man en het slachtoffer in de scootmobiel het aan de stok met elkaar. De man scheldt het slachtoffer uit en bedreigt hem meerdere keren. Op een gegeven moment loopt de ruzie uit de hand en slaat hij met het slot in op het slachtoffer. Op beelden is te zien dat de man zijn arm ver naar achter haalt om vervolgens vol uit te halen met het kettingslot. Het hoofd van het slachtoffer wordt een paar keer geraakt.

Een paar weken later, op 1 april, komen de twee elkaar weer tegen op straat. Opnieuw krijgt de man in de scootmobiel een scheldpartij over zich heen en wordt hij bedreigd. De verdachte blijft deze keer wel van de man af.

Van de verdachte is, ondanks de duidelijke beelden, geen spoor te bekennen. De politie hoopt met het delen van de beelden achter de identiteit van de man te komen en hem zo op te sporen.