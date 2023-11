Wethouder baalt van opschorten krimp Schiphol: "Hierdoor blijft overlast groot"

Nu dat voorlopig niet doorgaat, 'blijft de overlast voor de omgeving groot, wordt verduurzamen van de luchtvaart op de lange baan geschoven en is er geen rechtsherstel voor omwonenden', stelt Van Buren. Volgens haar zou Schiphol in balans moeten zijn met de omgeving en is dat nu nog niet zo.

"In het verleden afgesloten verdragen die uitgaan van groei staan nu in de weg van een eerste maatregel om de impact op de omgeving te verminderen en het vertrouwen in het luchtvaartbeleid te vergroten" schrijft Van Buren. "Amsterdam blijft pleiten voor minder vluchten en minder uitstoot van emissie. De tijden zijn veranderd en de urgentie voor het klimaat en de leefomgeving is te groot. We hopen dat het nieuwe kabinet hier werk van maakt."

Het besluit van Harbers is mede genomen onder druk van de Verenigde Staten, die stelt dat de krimp discriminerend en concurrentieverstorend is voor luchtvaartmaatschappijen.