Floradorp krijgt ook dit jaar het bekende vreugdevuur

Het vreugdevuur in Floradorp in Noord mag ook dit jaar doorgaan. De organisatie heeft een vergunning gekregen, bevestigt het stadsdeel aan AT5.

Daarnaast gaat ook het maximaal toegestane bezoekersaantal omhoog. Eerder mochten er officieel 500 bezoekers bij zijn, maar waren er in feite veel meer toeschouwers bij het vuur aanwezig. Nu gaat het om 1500 bezoekers in de vergunning. Een aantal dat is gebaseerd op het daadwerkelijke aantal van vorig jaar.

Burgemeester Halsema liet begin dit jaar haar twijfels te hebben over een vervolg, omdat er vorig jaar niet geluisterd werd toen de driehoek het vuur op het allerlaatste moment verbood.

Opdrachtgever

Organisator Patrick van Bronswijk (Flora4Life) liet gisteren al weten dat hij 'intensief bezig is geweest' met het stadsdeel en dat alles er goed uit zag. De organisatie huurt zelf beveiligers, aannemers en EHBO'ers in. "Alles valt onder de subsidie, maar we zijn wel de opdrachtgever."

Stadsdeelbestuurder Brahim Abid vindt dat er dit jaar betere afspraken gemaakt zijn, laat hij in een reactie aan AT5 weten.