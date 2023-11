Porsche die fietsgarage in reed staat nu in Bijenkorfgarage: "Wilde vast goedkoop uit zijn"

De Porsche-bestuurder die gisteren probeerde in de fietsparkeergarage onder het Beursplein te parkeren heeft inmiddels een nieuwe parkeerplek gevonden. De auto staat nu in de Bijenkorfgarage.

De vergissing van de bestuurder leidde gisteren tot veel verbazing. Arend Jan Kamp was aan het werk in de beurs en zag het gebeuren. "Dan zie je opeens buiten een Porsche naar beneden glijden. Want dat was het echt. Ik dacht gelijk, heel snel naar buiten en een foto maken, want dit gaat wel scoren op Twitter."

De bestuurder is zelf achteruit terug omhoog gereden. "In zo'n Porsche liggen wel wat PK's achterin", zegt Kamp. "Die motors zitten achterin. Dus op een of andere manier is hij achteruit gereden."

Vandaag stond de wagen dus in de garage naast de fietsgarage, de Bijenkorfgarage. "Het is daar alleen wat duurder dan hier beneden", reageert een fietser. "Dat is het verschil. Hij wilde vast een beetje goedkoop uit zijn."