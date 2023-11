Ajax Vrouwen verrassen vriend en vijand met historische CL-overwinning op PSG

De Ajax Vrouwen hebben hun eerste wedstrijd ooit in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Tegen Paris Saint-Germain, voorafgaand aan de wedstrijd de torenhoge favoriet, werd het in de Johan Cruijff Arena 2-0.

Het onervaren Ajax leek op voorhand kansloos tegen de Les Parisiens, maar bleken verrassend genoeg makkelijk mee te kunnen met de Franse topclub. Tiny Hoekstra en Sherida Spitse zorgden vlak voor rust voor de doelpunten. PSG probeerde de schade in de tweede helft met man en macht te herstellen, maar dat bleek zonder succes. De wedstrijd was eigenlijk al bijzonder voordat 'ie gespeeld werd. Voor het eerst in de iets meer dan elf-jarige geschiedenis speelde Ajax een groepsfasewedstrijd in de Champions League. De club lootte gelijk loodzware tegenstanders in de poule, met naast PSG ook gevestigde clubs als Bayern München en AS Roma. Speciaal voor de gelegenheid werd de wedstrijd dan ook in de Arena gespeeld. Iets wat de Ajax Vrouwen vorig seizoen één keer deden. Die wedstrijd (tegen Feyenoord) trok meer dan 30.000 bezoekers. Vandaag waren dat er beduidend minder.

AT5

Dat terwijl PSG toch echt van een totaal ander kaliber is dan de ploeg uit Rotterdam. Paris Saint-Germain, dat het in eigen land meestal nog moet afleggen tegen de rivalen van Olympique Lyon, gold voorafgaand aan de wedstrijd als torenhoge favoriet. De selectie puilt uit van de grote namen, waaronder die van de Franse spits Marie-Antoinette Katoto, maar ook die van Nederlanders Lieke Martens (vandaag geblesseerd) en Jackie Groenen (goed voor 107 Oranje-interlands). Eigen jeugd Een groot verschil met Ajax, dat het voor een groot deel met eigen jeugd moet doen. Ook vanavond stonden er met middenvelders Lily Yohannes (16), Rosa van Gool (19) en Isa Kardinaal (19) drie piepjonge talenten in de basisopstelling. Hoewel coach Suzanne Bakker haar ploeg had gewaarschuwd voor de snelle PSG-aanvallers, was ze niet van plan om vanavond alleen maar tegen te houden. "We zullen soms iets verdedigender spelen, maar we willen ook aan de bal laten zien wat we kunnen", zei ze vooraf tegenover de NOS. Dat plan bleek al in de eerste helft goed uit te pakken. PSG mocht dan meerdere keren dicht bij een doelpunt komen, ook Ajax liet al vroeg in de wedstrijd zien dat het - zeker via de omschakeling - gevaarlijk kon worden. Ajax aan de leiding Na een gelijkopgaand halfuur pakte Ajax op die manier brutaal de leiding. Middenvelder Noordam probeerde het met een schot van afstand, schoot tegen een verdediger van PSG aan en zag dat de bal vervolgens voor de voeten van Tiny Hoekstra belandde. De buitenspeler wist wel raad met die kans: 1-0. Even later kon Yohannes ook de 2-0 maken, maar de jonge middenvelder schoot van dichtbij over.

Toch kon Ajax kort daarna met een 2-0 voorsprong rusten. Ashleigh Weerden werd vlak binnen de zestien naar de grond gehaald en verdiende daarmee en penalty, die Sherida Spitse vervolgens binnenschoot. Tweede helft In de tweede helft ging PSG volop in de achtervolging. De Fransen voerden de druk op, namen meer initiatief en drongen Ajax steeds meer terug in de eigen zestien. Naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg de thuisploeg daar zichtbaar moeite mee. De 2-1 kwam een paar keer dichtbij. Zeker rond de 70e minuut, toen keeper Regina van Eijk in de fout ging. Ze liet een schot van een PSG-aanvaller door haar handen liet glippen en kon die fout nog maar net redden: vlak voor de lijn tikte ze de bal weg. Toch waren er in de slotfase ook momenten waarin Ajax het doel van de tegenstander op kon zoeken. Na een goed uitgespeelde counter was Hoekstra dicht bij haar tweede doelpunt van de avond, maar haar schot kon nog net geblokt worden door een PSG-verdediger. Net als PSG zou ook Ajax in de tweede helft niet meer tot scoren komen. Bij een 2-0 stand floot de scheidsrechter af, waardoor Ajax nu totaal onverwacht na één wedstrijd koploper in de groepsfase is.