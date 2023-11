Kay-Lee de Sanders over historische winst: "Iedereen speelde echt baas"

Kay-Lee De Sanders is geboren en getogen in Reigersbos, waar ze vanaf haar slaapkamer uitzicht had op de Arena. Een echte Ajacied dus, met als grote droom om ooit Champions League in de Arena te spelen. "Het was echt ziek. Echt ziek," vertelt ze na afloop. "Na een paar minuten spelen kreeg ik veel vertrouwen en hadden we meer kansen dan zij. Eind tweede helft kwamen ze meer bij onze goal. Maar iedereen speelde echt baas. Ik zeg je eerlijk: ik was nergens bang voor."

De Ajax Vrouwen staan nu tegen alle verwachtingen in, eerste in de poule. Volgende week donderdag staat de uitwedstrijd tegen AS Roma op het programma.