Man met steekwond met ladderwagen uit hotel P.C. Hooftstraat gehaald

Hulpdiensten hebben vannacht een slachtoffer met een steekwond uit een hotelkamer in de P.C. Hooftstraat in Zuid gehaald. Daarbij werd ook een ladderwagen van de brandweer ingezet.

Rond 3.00 uur werden meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en de brandweer opgeroepen. Omdat het slachtoffer niet via de trap naar beneden kon, werd de brancard door de ladderwagen naar beneden gebracht. Daarna is hij met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie is er nog weinig duidelijk over het incident. "We weten alleen dat er iemand is aangetroffen met een steekwond, maar niet waar het is gebeurd en of het überhaupt om een steekpartij gaat."

De politie hoopt het slachtoffer later vandaag te spreken en meer duidelijkheid te krijgen.